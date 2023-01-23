『ボストンバッグ LG (ヘリンボーン)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 16時 25分に出品され05月19日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボストンバッグ LG (ヘリンボーン)



【商品説明】

・メイン素材: 素材または繊維

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・表地:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 67.00 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ボストンバッグ

LG

(ヘリンボーン)