『ボストンバッグ LG (ヘリンボーン)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 16時 25分に出品され05月19日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボストンバッグ LG (ヘリンボーン)
【商品説明】
・メイン素材: 素材または繊維
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・表地:ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 41.60 cm
奥行 : 67.00 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7872円
338 入札履歴
終了
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