『コールマン(Coleman) コンパクトローコット 2000038873【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 16時 40分に出品され05月04日 16時 40分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) コンパクトローコット 2000038873



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 53.20 cm

重量 : 5.69 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。