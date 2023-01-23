『Deff（ディーフ）Cleave Aluminum Bumper ellipse for iPhone X アルミバンパー (シルバー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 20時 59分に出品され03月07日 20時 59分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Deff（ディーフ）Cleave Aluminum Bumper ellipse for iPhone X アルミバンパー (シルバー)



【商品説明】

・対応機種 iPhone X/XS

・約32ｇ

・製品名 Cleave Aluminum Bumper ellipse for iPhone X/XS

・製品寸法 W78.8×D152.0×H11.3（mm）

・製品素材 アルミニウム合金A6063（本体）、ステンレス（ストラップピン）、シリコン（スペーサー）



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。