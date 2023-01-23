『SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 竹製 リーグチャンプ BAMBOO FUNGO SBB8005 ナチュラル 91cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 20分に出品され03月22日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 竹製 リーグチャンプ BAMBOO FUNGO SBB8005 ナチュラル 91cm



【商品説明】

・Length:91cm

・Material: Bamboo

・Plywood

・Weight: 21.3 oz (600 g) average



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 92.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。