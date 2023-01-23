『SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 竹製 リーグチャンプ BAMBOO FUNGO SBB8005 ナチュラル 91cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 20分に出品され03月22日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 竹製 リーグチャンプ BAMBOO FUNGO SBB8005 ナチュラル 91cm
【商品説明】
・Length:91cm
・Material: Bamboo
・Plywood
・Weight: 21.3 oz (600 g) average
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 92.00 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65
¥ 7869
野球用トレーニングバット SSK(エスエスケイ) 野球 トレーニングバット 木製 リーグチャンプ TRAINING SBB7027F レッド×ホワイト 85cm 坂本
¥ 7868
フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65
¥ 7868
スポーツ用品 フィールドフォース スウィングスタンド FSWS-3050
¥ 7868
ボールパークドットコム JB 少年用竹バット 73cm 550g リアルグリップ BPB73-550
¥ 7868
フィールドフォース 半円形バッティングネット FBN-2421HN
¥ 7868
フィールドフォース 半円形バッティングネット FBN-2421HN
¥ 7868
フィールドフォース 半円形バッティングネット FBN-2421HN
¥ 7868
フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65
¥ 7868
フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65
¥ 7868
フィールドフォース 野球 バウンドキャッチトレーナー FBCT-8035
¥ 7868
ローリングス(Rawlings) 野球用 バット 硬式・軟式兼用 ノック用 コンボジットファンゴ FUNGO 2021 BHW0CF ナチュ
¥ 7868
DESCENTE(デサント) 長袖プルオーバーコート S エンジ STD-410
¥ 7868
SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 竹製 リーグチャンプ BAMBOO FUNGO SBB8005 ナチュラル 91cm
¥ 7867
MLB 2022 Topps Series 1 Baseball Target Mega Box (Rectangular Box) トップ
¥ 7866
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブルー 89cm フィンガーノックバット KB-89HRB
¥ 7865
Kapler 野球ネット 野球防球ネット 交換用 バッティングゲージ替えネット 9ｘ3.6ｍ
¥ 7865
MLB 2022 Topps Heritage Baseball Walmart Mega Box トップス ヘリテージ ベースボール ウォ
¥ 7865
落札価格7871円
165 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！