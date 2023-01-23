『オーム電機 AudioComm バースピーカー2.1 サウンドバー テレビ用スピーカー Bluetooth ワイヤレススピーカー テレビスピ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 02時 00分に出品され04月16日 02時 00分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーム電機 AudioComm バースピーカー2.1 サウンドバー テレビ用スピーカー Bluetooth ワイヤレススピーカー テレビスピーカー 2.1ch ASP-SB2160N 03-2974 OHM ブラック



【商品説明】

・ HDMI（ARC）端子で接続ARC対応HDMIケーブル（別売）使用でHDMI（ARC）端子付きテレビと接続できます。※本機には双方向での音声データ伝送ができるARC対応端子が搭載されています。

・ LINE入力端子（φ3.5ステレオミニジャック）で接続φ3.5ステレオミニコード（別売）を使用してヘッドホン端子付き機器と接続、RCA変換コード（付属）を使用してRCA（R/L）端子付き機器と接続できます。

・ 光デジタル端子（光角型）で接続光デジタルケーブル（別売）使用でHDMI（ARC）非対応



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 103.50 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。