『Nobound U10 Mini 6A2 真空管 ヘッドホン アンプ HIFI ステレオ プリアンプ ホーム スピーカー用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 29分に出品され03月28日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nobound U10 Mini 6A2 真空管 ヘッドホン アンプ HIFI ステレオ プリアンプ ホーム スピーカー用
【商品説明】
・より高いプレイアビリティを備えたプラグイン可能なデザイン: 2PCS 6A2 真空管を採用して、サウンドを柔らかく暖め、リアルで自然で、豊かでまろやか、繊細で甘い音になります。真空管とオペアンプの両方がプラグイン可能なソケットで設計されており、真空管、オペアンプのアップグレード、およびサウンドシェイピングに便利で、さまざまなスタイルのサウンドを簡単に楽しむことができるようになります。
・ハイパワーを備えたU10ヘッドフォンアンプ：ステレオ3.5mm AUXおよびRCA入力により、MP3、スマホ、コンピューター、CDプレーヤーなどのほとんどのオーディオソースと互換性があります。デュアルヘッドフォンジャック（3.5 /
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 9.30 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7871円
610 入札履歴
終了
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