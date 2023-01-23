『CD/BRAHMAN/尽未来際 (2CD+2DVD) (初回限定盤A(20th Anniversary Edition))【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 48分に出品され03月25日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BRAHMAN (ブラフマン ぶらふまん)
2015年8月12日 発売
2015年、結成20周年を迎えるBRAHMANにとって記念すべき年を祝うキーワードとして掲げられている(尽未来際(仏教用語で”永遠の未来”))をタイトルに冠した2枚組ベスト盤が発売。
バンド結成以来、一貫して独立独歩の活動を続け、数々の名曲と激演で多くのパンクスたちの胸を震わせてきた名曲群が結集された作品。
CD:1
1.TONGFARR
2.FOR ONES LIFE
3.SEE OFF
4.GOIN DOWN
5.GREAT HELP
6.BASIS
7.SHADOW PLAY
8.PLASTIC SMILE
9.BOX
10.BEYOND THE MOUNTAIN
11.DEEP
12.NO LIGHT THEORY
13.Z
14.時の鐘
15.ARRIVAL TIME
16.THATS ALL
17.THERES NO SHORTER WAY IN THIS LIFE
18.ANSWER FOR…
19.NEW SENTIMENT
20.ARTMAN
21.THE SAME
CD:2
1.初期衝動
2.THE ONLY WAY
3.賽の河原
4.THE VOID
5.露命
6.EPIGRAM
7.SPECULATION
8.其限
9.鼎の問
10.A WHITE DEEP MORNING
11.DOUBLE-BLIND DOCUM
CD/Qulle/コネクトライト (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)
¥ 7871
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CD/ももいろクローバーZ/MOMOIRO CLOVER Z BEST ALBUM 「桃も十、番茶も出花」 (3CD+2Blu-ray) (初回限定モノノフパック盤)
¥ 7871
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放浪フリーク
¥ 7871
【取寄商品】CD/フィロソフィーのダンス/「イッツ・マイ・ターン/ライブ・ライフ」デラックス・エディション (CD+VHS+カセット+USB) (完全初回限定盤)
¥ 7871
愛をもう一度
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天使の歌声(紙ジャケット仕様)
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Used to Call You Baby
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イドラ
¥ 7870
FLY(完全生産限定盤) Analog
¥ 7869
王になった男 OST (3CD) (tvN TVドラマ)
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CONCERT TOUR98-99 Shake VHS DVD
¥ 7869
Traveler通常盤(A4クリアファイル
¥ 7869
NEO FASCIO(紙ジャケット仕様)(CCCD)
¥ 7869
落札価格7871円
882 入札履歴
終了
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