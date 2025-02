CD/BRAHMAN/尽未来際 (2CD+2DVD) (初回限定盤A(20th Anniversary Edition))【コストコ お買い得】

商品情報

BRAHMAN (ブラフマン ぶらふまん)

2015年8月12日 発売



2015年、結成20周年を迎えるBRAHMANにとって記念すべき年を祝うキーワードとして掲げられている(尽未来際(仏教用語で”永遠の未来”))をタイトルに冠した2枚組ベスト盤が発売。

バンド結成以来、一貫して独立独歩の活動を続け、数々の名曲と激演で多くのパンクスたちの胸を震わせてきた名曲群が結集された作品。



CD:1

1.TONGFARR

2.FOR ONES LIFE

3.SEE OFF

4.GOIN DOWN

5.GREAT HELP

6.BASIS

7.SHADOW PLAY

8.PLASTIC SMILE

9.BOX

10.BEYOND THE MOUNTAIN

11.DEEP

12.NO LIGHT THEORY

13.Z

14.時の鐘

15.ARRIVAL TIME

16.THATS ALL

17.THERES NO SHORTER WAY IN THIS LIFE

18.ANSWER FOR…

19.NEW SENTIMENT

20.ARTMAN

21.THE SAME

CD:2

1.初期衝動

2.THE ONLY WAY

3.賽の河原

4.THE VOID

5.露命

6.EPIGRAM

7.SPECULATION

8.其限

9.鼎の問

10.A WHITE DEEP MORNING

11.DOUBLE-BLIND DOCUM