『CD/Qulle/コネクトライト (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 23時 37分に出品され04月12日 23時 37分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Qulle (キュール きゅーる)
2018年1月17日 発売
2017年4月に発売し念願のTOP10入りを果たしメジャー第1弾シングル「DONT STOP」、日本テレビ系『バズリズム』 POWER PLAYにもなった「DRY AI」に聴きごたえっぷりの新曲を加えたニコ動画内から『踊ってみた』という新なムーブメントを生出し、惜まれつつも解散した伝説のグループ”DANCEROID”のメンバー5人がスタートさせたユニット、Qulleのavex移籍第1弾アルバム!
CD:1
1.INTRODUCTION
2.DONT STOP
3.DRY AI
4.キミと僕
5.Pain
6.Unite As One
7.SHOUT IT OUT
8.PARTY ROCK!!!!!
9.Promise
10.HERE WE STAND
11.Tasuki
12.アルカライト
BD:2
1.INTRODUCTION(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCity)
2.DONT STOP(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCity)
3.MONSTER(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCity)
4.Reset(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCit
CD/ももいろクローバーZ/MOMOIRO CLOVER Z BEST ALBUM 「桃も十、番茶も出花」 (3CD+2Blu-ray) (初回限定モノノフパック盤)
¥ 7871
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落札価格7871円
676 入札履歴
終了
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