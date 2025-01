CD/Qulle/コネクトライト (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)【年末の贈り物】

商品情報

Qulle (キュール きゅーる)

2018年1月17日 発売



2017年4月に発売し念願のTOP10入りを果たしメジャー第1弾シングル「DONT STOP」、日本テレビ系『バズリズム』 POWER PLAYにもなった「DRY AI」に聴きごたえっぷりの新曲を加えたニコ動画内から『踊ってみた』という新なムーブメントを生出し、惜まれつつも解散した伝説のグループ”DANCEROID”のメンバー5人がスタートさせたユニット、Qulleのavex移籍第1弾アルバム!



CD:1

1.INTRODUCTION

2.DONT STOP

3.DRY AI

4.キミと僕

5.Pain

6.Unite As One

7.SHOUT IT OUT

8.PARTY ROCK!!!!!

9.Promise

10.HERE WE STAND

11.Tasuki

12.アルカライト

BD:2

1.INTRODUCTION(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCity)

2.DONT STOP(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCity)

3.MONSTER(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCity)

4.Reset(Qulle Live Tour 2017 Re:birth Final Zepp DiverCit