『エスエスケイ パーカ 長袖フル ZIP ボンディングスウェット メンズ ブラック (90) O【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 14時 31分に出品され03月31日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エスエスケイ パーカ 長袖フル ZIP ボンディングスウェット メンズ ブラック (90) O
【商品説明】
・SIZE:2XO ゆき丈:96cm 身幅:65.5cm 着丈:75.5cm
・SIZE:L ゆき丈:90cm 身幅:59.5cm 着丈:69cm
・SIZE:M ゆき丈:86.5cm 身幅:57.5cm 着丈:67cm
・SIZE:O ゆき丈:93cm 身幅:62.5cm 着丈:71cm
・SIZE:S ゆき丈:83cm 身幅:59.5cm 着丈:64.5cm
・SIZE:XO ゆき丈:94.5cm 身幅:63.5cm 着丈:72.5cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※色やサイズ選択出来ない場合は購入前に
お問い合わせ下さい。
購入画面のご要望に記載でも可能です。
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落札価格7871円
316 入札履歴
終了
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