『ベンデイビス リュックサック DIGITAL DAYPACK CL BK/BLUE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 20分に出品され03月22日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック DIGITAL DAYPACK CL BK/BLUE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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