『StarTech.com Thunderbolt 3 USB-C ケーブル 1m 40Gbps サンダーボルト/USB互換 TBLT3MM1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 19時 05分に出品され03月13日 19時 05分に終了予定です。即決価格は7,871円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 StarTech.com Thunderbolt 3 USB-C ケーブル 1m 40Gbps サンダーボルト/USB互換 TBLT3MM1