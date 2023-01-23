『インクカートリッジ サイインク HP 用 リサイクルインク HP 804XL カラー 2本増量【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 58分に出品され03月27日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,870円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイインク HP 用 リサイクルインク HP 804XL カラー 2本（増量）

サイインク



【商品説明】

・タイプ：染料

・ブランドについて：つくる責任、つかう責任 地球にやさしいリサイクルインク「サイインク」。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・印刷枚数：CL:約415枚 / 本あたり (ISO/IEC19798に準拠)

・商品内容：リサイクルインク HP 804XL (カラー) 2本 増量版 ※残量表示対応

・対応機種：HP Tango / HP Tango X / ENVY Photo 6220 / ENVY Photo 6222 / ENVY Photo7820 / ENVY Photo 7822 / ENVY Inspire 7220 / ENVY Inspire 7221 / ENVY Inspire 7920



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。