『インクカートリッジ サイインク HP 用 リサイクルインク HP 804XL カラー 2本増量【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 58分に出品され03月27日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,870円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サイインク HP 用 リサイクルインク HP 804XL カラー 2本（増量）
サイインク
【商品説明】
・タイプ：染料
・ブランドについて：つくる責任、つかう責任 地球にやさしいリサイクルインク「サイインク」。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・印刷枚数：CL:約415枚 / 本あたり (ISO/IEC19798に準拠)
・商品内容：リサイクルインク HP 804XL (カラー) 2本 増量版 ※残量表示対応
・対応機種：HP Tango / HP Tango X / ENVY Photo 6220 / ENVY Photo 6222 / ENVY Photo7820 / ENVY Photo 7822 / ENVY Inspire 7220 / ENVY Inspire 7221 / ENVY Inspire 7920
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7870円
24 入札履歴
終了
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