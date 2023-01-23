『AOPWELL 天体望遠鏡 - 子供向け望遠鏡初心者向け70mm口径300mm焦点距離 - 調整可能な三脚とスマートフォンアダプター付き-【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 15分に出品され03月13日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
高さ : 11.00 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 46.50 cm
重量 : 1.83 kg
※梱包時の目安サイズとなります。商品自体のサイズではなく、商品サイズとは別物と考慮して頂きご購入の際は詳細を必ずご確認くださいませ。
【商品名】
AOPWELL 天体望遠鏡 - 子供向け望遠鏡初心者向け70mm口径300mm焦点距離 - 調整可能な三脚とスマートフォンアダプター付き- 子供向けと初心者向けギフト
プロダクトカテゴリ：天体望遠鏡
・【写真制御】望遠鏡キットには、スマートフォンアダプターとスマートフォンシャッターが含まれており、画面から素晴らしい画像を簡単に制御してキャプチャできます。家族や友人と共有できます。
・【子供・初心者向け】月見、風景観、鳥観などに使用。フルコーティングされた光学ガラスレンズを使用して画像の明るさを高めます。口径70mm、焦点距離300mmを搭載し、鮮明な画像を撮影します。
・【操作のしやすさ】他の工具を使わずに設置できる完全
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落札価格7869円
677 入札履歴
終了
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