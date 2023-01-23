『ION Audio ポータブルレコードプレーヤー スーツケース型 スピーカー内蔵 USB端子 レコードの音をUSB接続でPCに録音 Mac【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 14時 32分に出品され04月19日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ION Audio ポータブルレコードプレーヤー スーツケース型 スピーカー内蔵 USB端子 レコードの音をUSB接続でPCに録音 Mac



【サイズ】

高さ : 18.40 cm

横幅 : 35.10 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 2.97 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。