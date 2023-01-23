『シャツ ブラウス 【Diamond Layla 】スリックサイドポケットシャツ(S88) / Slick Side Pocket Shirt S88【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 29分に出品され03月21日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:61895485

ショップ:KONVINI，コンビニ

ブランド:Diamond Layla，ダイアモンドレイラ，KONVINI，コンビニ

商品名:【Diamond Layla 】スリックサイドポケットシャツ(S88) / Slick Side Pocket Shirt S88

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:157164

素材:コットン 60%，ナイロン 37%，ポリウレタン 3%

原産国:VIETNAM

カラー:グレー，ベージュ

サイズ:SMALL，MEDIUM，LARGE，X-LARGE

企画ID:1572687，1565557，1562562，1526955，1526952，1526949，1526944，1526941，1513058，1513057，1513054，1497108，1497106，1497105，1497103，1489996

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ シャツ

ブラウス

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