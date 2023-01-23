『HAZET(ハゼット) ラチェットハンドル スタンダード小判型ヘッド 8816P【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 30分に出品され03月30日 17時 30分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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歯数(枚):30

差込角(mm):9.5

全長(mm):199

本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂

製造国:ドイツ

質量(g):264