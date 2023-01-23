『楽器部品 SCUD GOTOH製 GE104B 特注品 R300 ニッケル R30012指板に最適 GE104BN-BS300【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 42分に出品され03月18日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ギター、ベース用パーツ、アクセサリー
【商品名】
SCUD GOTOH製 GE104B 特注品 R300 ニッケル R300（12"）指板に最適 GE104BN-BS300
【商品説明】
・GOTOH GE104B（R400）をベースにR300に変更した特注品
・ニッケル
・ブラスサドル（メッキ/弦溝なし）
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7869円
555 入札履歴
終了
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