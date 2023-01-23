『イザック トラベルシリーズ リュック&ショルダーバッグ Y91-04-16 グレー カモフラージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 05時 40分に出品され05月15日 05時 40分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イザック トラベルシリーズ リュック&ショルダーバッグ Y91-04-16 グレー カモフラージュ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ34cmxヨコ30cmxマチ12.5cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 38.39 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イザック

トラベルシリーズ

リュック&ショルダーバッグ

Y91-04-16

グレー

カモフラージュ