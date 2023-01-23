『EASTBOY リュック リュックサック 大容量 20L メンズ レディース りゅっくさっく バックパック backpack メッシュ 通学【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 13時 39分に出品され04月28日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EASTBOY リュック リュックサック 大容量 20L メンズ レディース りゅっくさっく バックパック backpack メッシュ 通学
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ43cmxヨコ31cmxマチ14.5cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:410g
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 41.80 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7869円
330 入札履歴
終了
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