『EASTBOY リュック リュックサック 大容量 20L メンズ レディース りゅっくさっく バックパック backpack メッシュ 通学【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 13時 39分に出品され04月28日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EASTBOY リュック リュックサック 大容量 20L メンズ レディース りゅっくさっく バックパック backpack メッシュ 通学



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ43cmxヨコ31cmxマチ14.5cm

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:410g



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 41.80 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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