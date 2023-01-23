『フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 02時 26分に出品され03月28日 02時 26分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65



【商品説明】

・インサイドアウトスウイングの習得

・フィールドフォース社製

・実践的な素振り練習

・打球の強さ、飛距離アップ

・長さが約65cmと短く、部屋の中で素振り可能



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 67.50 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。