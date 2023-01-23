『キューティーハニーF（フラッシュ）如月 ハニー キサラギハニー コスプレ衣装 cc1607(cc1607)(cc1607)(cc1607)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 33分に出品され03月29日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材
ポリエステル
セット内容
ワンピース/首飾り/腕飾り/髪飾り/ブーツーカバー
納期
こちらの商品は受注生産であり、お届けまでに2-3週間前後頂いております。
ご注文時期や工場側の受注状況により変動いたします。
必ず納期についてをご覧になってからご注文ください。
※予定を超える場合もございますので、納期には予め余裕を持って頂きますようお願い申し上げます。
注意
ご使用の液晶によって色が画像と多少異なる場合がございます。
手作業での製作となっておりますので、一部装飾の位置などが画像と異なる場合がございます。
仕様変更があり、装飾の種類や色などが異なる場合がございます。
予めご了承ください。
[L][XXL][オーダー][S][M][XL][女性][男性][コスプレ][JAN: ]
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落札価格7868円
784 入札履歴
終了
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