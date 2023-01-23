『キーボックス ニック NC64558【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 34分に出品され03月31日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
知育玩具
【商品名】
ニック キーボックス NC64558
【商品説明】
・対象年齢：1歳6カ月頃～
・幅：12×奥行き：12×高さ：10cm
・素材：木製、ひも
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7868円
367 入札履歴
終了
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