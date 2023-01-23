『キーボックス ニック NC64558【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 34分に出品され03月31日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 知育玩具

【商品名】

ニック キーボックス NC64558



【商品説明】

・対象年齢：1歳6カ月頃～

・幅：12×奥行き：12×高さ：10cm

・素材：木製、ひも



【サイズ】

高さ : 11.90 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。