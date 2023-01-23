『フルテック オーディオ・グレード バナナプラグ FP-200B(R) ロジウムメッキ (4本1組)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 52分に出品され04月26日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フルテック オーディオ・グレード バナナプラグ FP-200B(R) ロジウムメッキ (4本1組)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7868円
845 入札履歴
終了
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