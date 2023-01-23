『ギターアクセサリー RightOn STRAPS (ライトオン ストラップス) ギターストラップ 幅 6cm、長さ 95~150cm ALLIGATOR BRO【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 03時 10分に出品され03月05日 03時 10分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エレキギター用ストラップ

【商品名】

RightOn STRAPS (ライトオン ストラップス) ギターストラップ 幅 6cm、長さ 95~150cm ALLIGATOR BRO



【商品説明】

・エンドタブ：合皮

・サイズ：幅 67cm、長さ 95～150cm

・ストラップのタブに配置したポケット(アクセスポケット A.Pを採用、ピックを収納可能です。)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・素材：合成素材



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。