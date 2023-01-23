完全無農薬除草材 草枯れちゃん 5kg / 安全安心の国内メーカー直送便【2025の人気アイテム】

商品情報

ガーデニング・家庭菜園に手軽に使える非農耕地専用除草剤！！

100%天然素材を使用した完全無農の薬除草材です。

家族が集うお庭等の周りや、お子様やペット、お年寄りが憩うベンチの周囲にも最適です。



製造国:日本 成分:多孔質セラミック微粉、天然ソルト、ミネラル成分 内容量:5kg



【関連ワード】

送料無料 送料込み おしゃれ 可愛い スリム コンパクト収納 省スペース収納 長持ち 使いやすい アイデア商品 お年寄りにも 便利グッズ 北欧風 北欧テイスト 安心 安全 国内出荷 ポイントアップ お買い得 ポイント倍々ストア 賃貸マンション 一軒家 ガーデニング用品 業販可能 庭いじり 造園 雑貨 花壇 DIY 庭作り リフォーム