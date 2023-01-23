『完全無農薬除草材 草枯れちゃん 5kg / 安全安心の国内メーカー直送便【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 44分に出品され03月21日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ガーデニング・家庭菜園に手軽に使える非農耕地専用除草剤！！
100%天然素材を使用した完全無農の薬除草材です。
家族が集うお庭等の周りや、お子様やペット、お年寄りが憩うベンチの周囲にも最適です。
製造国:日本 成分:多孔質セラミック微粉、天然ソルト、ミネラル成分 内容量:5kg
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落札価格7868円
408 入札履歴
終了
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