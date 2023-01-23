『キャットタワー 据え置き 木製 猫ハウス 組み立て式 運動不足解消 爪磨き ネコのおもちゃ キャットランド 隠れ家 ネコ用品 ストレス解消 室内飼い 階段【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 07時 23分に出品され04月03日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ご注意：品質問題以外は返品できません、ご了承ください。



品名：キャットタワー



材質：かんな板、綿布、直筒、麻縄



包装リスト：主部品+補助部品+取付図



製品サイズ：A-40*40*132 cm、B-50*40*125 cm、C-50*60*71 cm



！心得！寸法は手作業で測っても誤差がある……





?【キャットタワー】天然の木材、天然の麻ロープなどで作られ、丈夫で耐久性があり、掃除がしやすく、磨耗に強く、重心が低く、安定性に優れ、簡単には揺れません。



?【広い猫ハウス】大きめの猫でも使用でき、狭すぎず、猫が寝たり休んだりするのに十分なスペースがあります。両側の丸い窓からは猫の様子を多面的に観察することができます。



?【透明な宇宙船】猫が寝たり休んだりできるほか、多頭飼いにも適しています。360度の視界を提供し、愛猫の肉球を観察できます。



?【見晴らし台】猫が休んだり遊んだりするのに最適な場所です。 見晴らしがよく、猫が高い位置から周囲を観察できます。