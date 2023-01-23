『ちゃんみな／THE PRINCESS PROJECT（初回生産限定盤） [Blu-ray]【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 23時 49分に出品され05月07日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2022/03/23 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2022/01/25 ちゃんみな ちゃんみな映像作品 特典:デジパック 内容:Princess／FXXKER／未成年／You can’t win me／ディスタンス／I’m a Pop／美人／Call／CHOCOLATE／想像力／She’s Gone／As Hell／You Made Me／ダリア／ハレンチ／太陽／ホワイトキック／Doctor／Picky／ボイスメモ No.5／BEST BOY FRIEND／Never／君からの贈り物／Angel／Never Grow Up／東京女子／花火／LADY（En）／OVER（En）／SAD SONG（En）／FXXKER／BEST BOY FRIEND／WHO ARE YOU／未成年／She’s Gone／MY NAME／LADY／GREEN LIGHT／BEST BOY FRIEND 解説:日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー”ちゃんみな”。18歳のころに制作した「未成年 feat．めっし」、「Princess」が高評価され注目をあつめる。その後、『BAZOOKA!!! 高校生RAP選手権』の出演をきっかけに”JKラッパー”として脚光を浴び、2017年シングル「FXXKER」でメジャーデビュー。国内外からも注目をあつめる。本作は、2018年、TSUTAYA O-EASTより始まったワン
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落札価格7868円
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