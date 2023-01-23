『ASUS INTEL H410 搭載 LGA1200 対応 マザーボード PRIME H410M-A 【 MicroATX 】【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 14時 19分に出品され03月06日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ASUS INTEL H410 搭載 LGA1200 対応 マザーボード PRIME H410M-A 【 MicroATX 】

【チップセット/ソケット/規格】 Intel H410 Chipset / LGA1200 / MicroATX 【外形寸法】 mATX Form Factor 8.9 inch x 8.0 inch ( 22.6 cm x 20.3 cm ) 【インターフェース】4 x USB 3.2 、 6x USB 2.0 等

【CPU】 Intel Socket 1200 for 10th Gen Intel Core ， Pentium Gold and Celeron Processors

【対応メモリ】 2 x DIMM， Max. 64GB， DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC， Un-buffere

※当店はAmazonマルチチャネルサービスに発送を委託しておりますので発送元がAmazonとなる場合がございます。