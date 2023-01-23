『ASUS INTEL H410 搭載 LGA1200 対応 マザーボード PRIME H410M-A 【 MicroATX 】【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 14時 19分に出品され03月06日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ASUS INTEL H410 搭載 LGA1200 対応 マザーボード PRIME H410M-A 【 MicroATX 】
【チップセット/ソケット/規格】 Intel H410 Chipset / LGA1200 / MicroATX 【外形寸法】 mATX Form Factor 8.9 inch x 8.0 inch ( 22.6 cm x 20.3 cm ) 【インターフェース】4 x USB 3.2 、 6x USB 2.0 等
【CPU】 Intel Socket 1200 for 10th Gen Intel Core ， Pentium Gold and Celeron Processors
【対応メモリ】 2 x DIMM， Max. 64GB， DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC， Un-buffere
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落札価格7868円
656 入札履歴
終了
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