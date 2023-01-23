『Toffy/トフィー ハンド＆ボトルブレンダー K-BD3 (ペールアクア) 1台2役 2in1 つぶす 混ぜる スリム 軽量 無段階スピー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 15時 30分に出品され04月26日 15時 30分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Toffy/トフィー ハンド＆ボトルブレンダー K-BD3 (ペールアクア) 1台2役 2in1 つぶす 混ぜる スリム 軽量 無段階スピー



【商品説明】

・Toffy＿Classicシリーズ ちょっぴりレトロで親しみのあるデザインが魅力。 シンプルで扱いやすいスペックと、ダスティカラーが人気のクラシックラインです。

・【ハンドブレンダー】 ・「つぶす」「混ぜる」が簡単に。 ・ダイヤルを回して回転スピードを無段階に調節できます。 ・誤作動を防止する「スライド＆プッシュスイッチ」で安心。 ・軽量かつスリムで女性の手にも持ちやすい！ ・お鍋やボウルに直接使えるので、洗い物も少なく後片付けもラクラク！

・【ボトルブレンダ?】 ・ボトルに材料を入れて、上からプッシュするだけのカンタン操作！ ・ボトルふた付きで、そのまま持ち歩きも保存も可能。

・本体1つ



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。