『Toffy/トフィー ハンド＆ボトルブレンダー K-BD3 (ペールアクア) 1台2役 2in1 つぶす 混ぜる スリム 軽量 無段階スピー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 15時 30分に出品され04月26日 15時 30分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Toffy/トフィー ハンド＆ボトルブレンダー K-BD3 (ペールアクア) 1台2役 2in1 つぶす 混ぜる スリム 軽量 無段階スピー
【商品説明】
・Toffy＿Classicシリーズ ちょっぴりレトロで親しみのあるデザインが魅力。 シンプルで扱いやすいスペックと、ダスティカラーが人気のクラシックラインです。
・【ハンドブレンダー】 ・「つぶす」「混ぜる」が簡単に。 ・ダイヤルを回して回転スピードを無段階に調節できます。 ・誤作動を防止する「スライド＆プッシュスイッチ」で安心。 ・軽量かつスリムで女性の手にも持ちやすい！ ・お鍋やボウルに直接使えるので、洗い物も少なく後片付けもラクラク！
・【ボトルブレンダ?】 ・ボトルに材料を入れて、上からプッシュするだけのカンタン操作！ ・ボトルふた付きで、そのまま持ち歩きも保存も可能。
・本体1つ
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 22.90 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7868円
895 入札履歴
終了
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