『NEMO(ニーモ) ホーネット1P用 フットプリント NM-AC-FP-HNT1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 33分に出品され03月26日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

NEMO(ニーモ) ホーネット1P用 フットプリント NM-AC-FP-HNT1



【商品説明】

・Footprint for NM-HNTST-1P/NM-HNEOS-1P



【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 10.41 cm

奥行 : 20.32 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。