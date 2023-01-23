『朝日木材加工 TLT-004-BK[モニタオプション]40~70V型対応ディスプレイ壁掛金具【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 06分に出品され03月20日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名称：朝日木材加工【モニタオプション】 40〜70V型対応ディスプレイ壁掛金具TLT-004-BK
朝日木材加工 TLT-004-BKの参考情報
左右調整・前後傾チルトの調整可能なチルトタイプ。
設置時のスマートさ(奥行の薄さ)が特徴。ディスプレイ設置時のフィット感に差を生みます。
タイプ:チルト
色:BLACK
TV対応インチ:40〜70V型(推奨)
本体重量:1.9kg
耐荷重:60kg
仕様
【金具奥行】38mm (金具設置壁面〜ディスプレイ背面までの距離)
【VESA取付幅】75〜600mm
【VESA取付高】75〜400mm
【後傾/前傾】後傾 0/前傾 8
【ロック方式】ヒモロック
【付属品】
水平器
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4968373800404
商品コード
ASAHIMOKUZAIKAKOU-TLT-004-BK
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落札価格7868円
859 入札履歴
終了
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