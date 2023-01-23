朝日木材加工 TLT-004-BK[モニタオプション]40~70V型対応ディスプレイ壁掛金具【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明





商品名称：朝日木材加工【モニタオプション】 40〜70V型対応ディスプレイ壁掛金具TLT-004-BK







朝日木材加工 TLT-004-BKの参考情報 左右調整・前後傾チルトの調整可能なチルトタイプ。

設置時のスマートさ(奥行の薄さ)が特徴。ディスプレイ設置時のフィット感に差を生みます。

タイプ:チルト

色:BLACK

TV対応インチ:40〜70V型(推奨)

本体重量:1.9kg

耐荷重:60kg

仕様

【金具奥行】38mm (金具設置壁面〜ディスプレイ背面までの距離)

【VESA取付幅】75〜600mm

【VESA取付高】75〜400mm

【後傾/前傾】後傾 0/前傾 8

【ロック方式】ヒモロック

【付属品】

水平器







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