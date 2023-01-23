『1/1000 ガイペロン級多層式航宙母艦「バルグレイ」 (宇宙戦艦ヤマト2199)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 14時 59分に出品され04月30日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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