『okcsc E12 Ultra ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 カナル型 防水 Apt-x AAC対応 (紫色)【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 05時 15分に出品され04月30日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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(商品名：okcsc E12 Ultra ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 カナル型 防水 Apt-x AAC対応 ワイヤレス急速充電可能 ノイズキャンセリング マイク付き 紫色)
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落札価格7868円
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終了
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