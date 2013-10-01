『Blue Travel DVD 輸入盤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 09分に出品され03月29日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,868円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Blue Travel
現地発売日: 2013/10/01
レーベル: Ais
その他スペック:
NTSC リージョン3/輸入:アジア
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落札価格7868円
179 入札履歴
終了
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