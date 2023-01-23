『Mwpo キャットタワー ハンモック 多頭飼い 人気 据え置き スリム設計 木製 ベージュ ベッド 多頭飼い (高さ162cm) 130B【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 13時 28分に出品され03月20日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mwpo キャットタワー ハンモック 多頭飼い 人気 据え置き スリム設計 木製 ベージュ ベッド 多頭飼い (高さ162cm) 130B
【商品説明】
・?【ゆらゆら大きいハンモック】猫ちゃんの特等席！ゴロンゴロンと転がっていても、安心です
・?【省スペース スリムなタワー登場】台座サイズ：50?*50? 全体高さ：162? スリム式だから、部屋の隅に置かれる、場所が取らない、部屋もオシャレになります
・?【組立簡単】日本語の取扱説明書も付きます。文字説明と共に、図解で部品明細、組立方法、お手入れ方法などをわかりやすく解説します。商品に関しては何かご不明なところがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。必ず24時間以内にご返信をいたします。
・?【遊び場いっぱい】スリムでコンパクト、二つの展望台・猫ハウス・大きいハンモック・上り下
【サイズ】
高さ : 28.00 cm
横幅 : 52.40 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 14.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7867円
119 入札履歴
終了
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