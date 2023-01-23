Mwpo キャットタワー ハンモック 多頭飼い 人気 据え置き スリム設計 木製 ベージュ ベッド 多頭飼い (高さ162cm) 130B【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Mwpo キャットタワー ハンモック 多頭飼い 人気 据え置き スリム設計 木製 ベージュ ベッド 多頭飼い (高さ162cm) 130B



【商品説明】

・?【ゆらゆら大きいハンモック】猫ちゃんの特等席！ゴロンゴロンと転がっていても、安心です

・?【省スペース スリムなタワー登場】台座サイズ：50?*50? 全体高さ：162? スリム式だから、部屋の隅に置かれる、場所が取らない、部屋もオシャレになります

・?【組立簡単】日本語の取扱説明書も付きます。文字説明と共に、図解で部品明細、組立方法、お手入れ方法などをわかりやすく解説します。商品に関しては何かご不明なところがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。必ず24時間以内にご返信をいたします。

・?【遊び場いっぱい】スリムでコンパクト、二つの展望台・猫ハウス・大きいハンモック・上り下



【サイズ】

高さ : 28.00 cm

横幅 : 52.40 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 14.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。