『エレコム リュック 3Way offtoco オフトコ PCバックパック リミテッドカラーモデル ラテブラウン BM-OF04BR【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 55分に出品され04月19日 04時 55分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 仕様 】外寸:幅270mm×奥行105mm×高さ390mm ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず参考収納寸法:バッグ本体内寸:幅245mm×奥行87mm×高さ360mm、PC収納部内寸:幅230mm×奥行28mm×高さ315mm、ボトル収納部内寸:幅65mm×奥行65mm×高さ210mmポケット数:上部収納スペース(内側:ポケット×2、ファスナーポケット×1、PCポケット×1)、前面収納スペース(内側:ポケット×1)、右側面収納口×1、左側面ボトル収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1カラー:ラテブラウン材質:〔表面・裏面〕ポリエステル(撥水)重量:約695g容量:約14L【 説明 】休日に持って出かけたくなる“off toco"バックパックのリミテッドカラーモデルです。少しくすませたやわらかな色合いの表生地と、爽やかなパステルカラーの内生地を採用したバイカラーデザイ

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