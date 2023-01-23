『バークレイ(Berkley) ワーム パワーベイト マックスセント ジェネラル5インチ エビミソ PBMXTG5-EBI【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 00時 57分に出品され03月14日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バークレイ(Berkley) ワーム パワーベイト マックスセント ジェネラル5インチ エビミソ PBMXTG5-EBI



【商品説明】

・パッケージサイズ:マルチバッグ(縦12.5×横18cm)

・入数: 8

・重さ: 9.5g



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。