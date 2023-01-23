『マランツプロ USBコンデンサーマイク オーディオインターフェース内蔵 ヘッドホン出力 単一指向性 ミュート機能 音量調節 Mac PC対応 MPM-【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 22時 50分に出品され03月06日 22時 50分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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Mac/PC対応 多目的マイク ? ストリーミング、Podcastコンテンツ作成(Garageband/Logic/Adobe Audition/Audacity対応)、Twitch/Skypeでの使用、YouTube動画作成や会議などにも理想的な高品質USBマイク
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【必要なものはすべてここに】別売りマイクスタンド用マイククリップ、マイク三脚スタンド、USBケーブル同梱 すぐにPod
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落札価格7867円
985 入札履歴
終了
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