マランツプロ USBコンデンサーマイク オーディオインターフェース内蔵 ヘッドホン出力 単一指向性 ミュート機能 音量調節 Mac PC対応 MPM-【年末の贈り物】

商品情報

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Mac/PC対応 多目的マイク ? ストリーミング、Podcastコンテンツ作成(Garageband/Logic/Adobe Audition/Audacity対応)、Twitch/Skypeでの使用、YouTube動画作成や会議などにも理想的な高品質USBマイク

【シンプルなプラグ・アンド・プレイ】USBバスパワー駆動・レコーディング用コンデンサーマイク ? DiscordでのボイスチャットやCortanaでの音声認証に最適なマイク。外部オーディオ・インターフェースや48vファンタム電源は必要ありません

【充実した機能】USB-Cオーディオ・インターフェース内蔵、不要なノイズを抑える単一指向性（カーディオイド）マイクカプセル/音量調節ノブ付きヘッドホン出力端子/マイク入力音量ノブ/ミュートボタン搭載

【必要なものはすべてここに】別売りマイクスタンド用マイククリップ、マイク三脚スタンド、USBケーブル同梱 すぐにPod

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