『象印 ステンレススチールマグ 20オンス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 59分に出品され03月27日 11時 59分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

3.9?× 3.3インチx 7.9インチ

材質:ステンレススチール、ポリプロピレン処理

原産地:タイ

電源



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：象印マホービン(ZOJIRUSHI)

商品名：象印 ステンレススチールマグ 20オンス

製造元：Zojirushi

商品番号：SM-SHE60BZ

商品内容：20 oz

色：ブラック



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