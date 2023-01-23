『KZ AS16 純動鉄イヤホン有線 HIFIイヤホンの8ユニット Balanced Armatureを搭載 高遮音性 耳掛け式 軽量設計で快【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 08時 00分に出品され04月08日 08時 00分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KZ AS16 純動鉄イヤホン有線 HIFIイヤホンの8ユニット Balanced Armatureを搭載 高遮音性 耳掛け式 軽量設計で快



【商品説明】

・16ユニットムービングアイロンヘッドホン、高周波ムービングアイロンx4、中周波ムービングアイロンx2、低周波ムービングアイロンx2

・デュアルキャパシタンストークマイク（マイクでのみ使用可能）

・ハイエンドのインイヤーモニターレベルのHIFIにより、実際に近いリスニング体験を実現

・プロ級の洗練された電子クロスオーバー調整技術

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・樹脂材料と組み合わせた亜鉛合金の耳のシェルは、高度な技術的詳細を示しています



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。