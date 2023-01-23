『Hurley メンズ ワンアンドオンリー Flexfitキャップ ブラック US サイズ: Large/X-Large カラー: ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 03分に出品され04月19日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hurley メンズ ワンアンドオンリー Flexfitキャップ ブラック US サイズ: Large/X-Large カラー: ブラック



【商品説明】

・1つのアイコンのみとなフロント

・パフアイコン刺繍

・メイン素材: 63% Polyester/34% Cotton/3% Spandex

・素材構成: 63% Polyester， 34% Cotton， 3% 合成繊維(Spandex)

CMR-X003TOEI9S

【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。