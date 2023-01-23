『光触媒 人工観葉植物 光の楽園 ホワイトモダン 921K90【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 22時 59分に出品され03月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

光触媒 人工観葉植物 光の楽園 ホワイトモダン 921K90



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.80 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 51.29 cm

重量 : 1.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。