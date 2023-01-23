『戦人(senjin) Dパック-III リュック バックパック 7145 迷彩【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 06時 04分に出品され04月05日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

戦人(senjin) Dパック-III リュック バックパック 7145 迷彩



【商品説明】

・55376

・[原産国]中国

・[本体サイズ]幅35×奥行26×高さ52cm 重量1.45kg

・[材質]ポリエステル900D



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。