『Fosi Audio TDA7498E 320W 2チャンネルステレオオーディオアンプレシーバーホームスピーカー用ミニHi-FiクラスD内蔵【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 02分に出品され03月30日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,867円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fosi Audio TDA7498E 320W 2チャンネルステレオオーディオアンプレシーバーホームスピーカー用ミニHi-FiクラスD内蔵
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 910.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7867円
697 入札履歴
終了
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