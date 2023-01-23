『FINA承認arena(アリーナ) 競泳水着 レース用メンズ AQUAFORCE FUSION-Tri ハーフスパッツ Lサイズ 大会向け【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 45分に出品され03月08日 02時 45分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FINA承認arena(アリーナ) 競泳水着 レース用メンズ AQUAFORCE FUSION-Tri ハーフスパッツ Lサイズ 大会向け
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7866円
5 入札履歴
終了
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