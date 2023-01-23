『佐藤産業 TOREM ミラー 鏡 コンパクト 置き型 卓上 棚付きミラー ドレッサー 幅52cm 奥行15cm 高さ45cm 突板 パイン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 04時 22分に出品され04月17日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

佐藤産業 TOREM ミラー 鏡 コンパクト 置き型 卓上 棚付きミラー ドレッサー 幅52cm 奥行15cm 高さ45cm 突板 パイン



【商品説明】

・完成品 箱から取り出してすぐにご使用いただけます。

・【商品サイズ】W52.4×D15.1×H45cm 【重量】4kg

・【梱包サイズ】W61.5×D50×H18cm 【梱包重量】5.5kg

・【棚空間】W48.7×D11.6×H3.2cm

・佐藤産業は広島県尾道市に本社を置く、創業100年以上の組立家具のトップメーカーです。自社工場にて設計から製造を行い、高品質かつデザインにもこだわった家具をご提供致します。



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 61.50 cm

重量 : 5.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。