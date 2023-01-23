『共通摺合二つ口フラスコ 0078-07-30 500mL /1-4329-09【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 00時 57分に出品され03月14日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

共通摺合二つ口フラスコ 0078-07-30 500mL /1-4329-09



【商品説明】

・※※事業者向け商品です※※



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。