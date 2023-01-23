『共通摺合二つ口フラスコ 0078-07-30 500mL /1-4329-09【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 00時 57分に出品され03月14日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
共通摺合二つ口フラスコ 0078-07-30 500mL /1-4329-09
【商品説明】
・※※事業者向け商品です※※
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7866円
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終了
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