『キングジム デジタル耳せん MM3000 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 13分に出品され03月29日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キングジム デジタル耳せん MM3000 黒
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7866円
835 入札履歴
終了
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