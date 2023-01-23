『ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き ブラック MDR-XB550AP B【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 05時 15分に出品され03月29日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
有線タイプ・ブラック MDR-XB550AP B
・・Style:有線タイプColor:ブラック
・圧倒的な量感の重低音を実現ベース・ブースター採用
・EXTRA BASS専用30 mmドライバーで迫力の重低音を再生
・スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
・高い装着性と気密性を両立したイヤーパッド
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
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落札価格7866円
371 入札履歴
終了
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