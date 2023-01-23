『MICHELIN ミシュラン ツールバッグトリコロール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 07時 27分に出品され03月17日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MICHELIN ミシュラン ツールバッグトリコロール
【商品説明】
・サイズ：約H180×W280×D180mm/ショルダーベルト付き
・ショルダーとしても大変使いやすいデザインです
・大人気の定番のツールバッグに新色のトリコロールカラーが加わりました。がま口型に開く事から発売当初から大変人気です。中の物もよくわかり取り出しやすいのが人気の秘訣です。また、男女、年齢を問わず使える可愛らしいデザインもも逃せません。
・素材：ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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MICHELIN ミシュラン ツールバッグトリコロール
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落札価格7865円
463 入札履歴
終了
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