MICHELIN ミシュラン ツールバッグトリコロール【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

MICHELIN ミシュラン ツールバッグトリコロール



【商品説明】

・サイズ：約H180×W280×D180mm/ショルダーベルト付き

・ショルダーとしても大変使いやすいデザインです

・大人気の定番のツールバッグに新色のトリコロールカラーが加わりました。がま口型に開く事から発売当初から大変人気です。中の物もよくわかり取り出しやすいのが人気の秘訣です。また、男女、年齢を問わず使える可愛らしいデザインもも逃せません。

・素材：ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。